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Машина сбила женщину и ребёнка на остановке в Калининграде

Происшествия

Обстоятельства ДТП, в результате которого пострадали женщина и ребёнок устанавливают правоохранители в Калининграде.

Машина сбила женщину и ребёнка на остановке в Калининграде

Согласно информации регионального управления МВД, инцидент произошёл 27 сентября около 8.00 на улице Александра Невского.

Там автомобиль Renault, водитель которого не справился с управлением, выехал на тротуар и врезался в остановку. По предварительным данным, управлявший иномаркой мужчина 1972 года рождения при высадке пассажира перепутал педали газа и тормоза.

В результате наезда автомобиля пострадали находившиеся на остановке женщина и её сын 2012 года рождения.

В настоящее время на месте происшествия работают правоохранители. По факту ДТП проводится проверка.

Напомним, в  минувшие выходные в городе Усть-Куте Иркутской области произошло ДТП, в результате которого пострадали пять подростков. 

Несовершеннолетних, шедших по проезжей части, сбила Toyota Succeed, которой управлял нетрезвый 60-летний мужчина.

В результате ДТП подростки получили травмы различной степени тяжести. Полицейские начали проверку по факту аварии.

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Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Ольга Алексеева
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