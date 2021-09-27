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В Усть-Куте пьяный водитель сбил пятерых подростков и винит в этом ямы на дороге

Происшествия

По сообщению ГУ МВД России по Иркутской области, в момент ДТП 60-летний водитель был изрядно подшофе, когда садился за руль. Как рассказали в ведомстве, подростки шли по проезжей полосе навстречу авто, когда тот начал объезжать яму.

В Усть-Куте пьяный водитель сбил пятерых подростков и винит в этом ямы на дороге
  • Пятеро подростков от 12 до 14 лет получили травмы разной тяжести.

В своё оправдание водитель заявил, что не собирался ехать в центр города, а следовал в гараж. Также по его словам, он посчитал, что находится "в нормальном состоянии", чтобы вести автомобиль и ехал "потихоньку". А виной ДТП стали ямы на асфальте и "плохое дорожное покрытие".

Сотрудники полиции начали проверку по факту ДТП. Водителю грозит не только лишение прав, но и ответственность за пострадавших.

Ранее Pravda.Ru писала о пьяной автоледи из Липецка. Женщина на высокой скорости "протаранила" машину, в салоне которой был маленький ребёнок. Очевидцев "огорошило" поведение пьяного водителя. Она вышла из своего авто и начала танцевать возле лежащих пострадавших. А позже и вовсе заявила, что за рулём была не она.

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В Иркутской области пьяный водитель сбил пятерых школьников
Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева
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