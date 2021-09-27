На Камчатке нашли останки экипажа потерпевшего крушение вертолёта

При крушении вертолёта Ка-27 на Камчатке погибли пятеро членов экипажа. Команда совершала учебно-тренировочный перелёт.

"Погибли все пять человек, находившихся на борту. Их останки обнаружены", - рассказал источник агентства "Интерфакс".

Ка-27 подняли в воздух 23 сентября. Вылет проводили согласно плану боевой подготовки войсковой части 2151.

Вертолёт пропал с радаров спустя 40 минут после взлёта.

На сообщение диспетчера экипаж не отвечал.

Как позже стало известно, вертолёт вынужден был совершить жёсткую посадку в районе горы Острая рядом с селом Сосновка. Обломки судна нашли в минувшую пятницу. О судьбе экипажа стало известно только спустя два дня. Все пятеро человек погибли.

Ранее Pravda.Ru писала о крушении самолёта Ан-26 в Хабаровском крае 22 сентября. Члены экипажа перестали выходить на связь и спасатели инициировали поиски. Обломки судна нашли в одном из заповедников. Все шесть человек, которые были на борту, погибли.

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