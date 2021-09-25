В больницах остаются 15 пострадавших от "пермского стрелка"

В медучреждениях Перми и Москвы остаются 15 человек, пострадавших во время стрельбы на территории ПГНИУ. Об этом сообщили в пресс-службе областного Минздрава.

Больничная палата

В ведомстве также добавили, что три пациента, которые попали в больницу после стрельбы, выздоровели. Медики их выписали и разрешили отправиться домой. Вместе с тем семь человек остаются в московских клиниках, ещё восемь — в пермских медицинских учреждениях.

"Пациенты, проходящие курс лечения в Перми, находятся в состоянии лёгкой или средней степени тяжести", — проинформировали в Минздраве Пермского края.

Практически все пострадавшие, которых ранее доставили в Москву, получили средний ущерб здоровью.

18-летний Тимур Бекмансуров, напавший на студентов и преподавателей ПГНИУ в понедельник, 20 сентября, сейчас находится в стабильно тяжёлом состоянии. В Министерстве здравоохранения пояснили, что во всех сводках подозреваемого в массовом убийстве указывают отдельно.

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