На военнослужащую из США напали мужчины, прибывшие из Афганистана

На территории базы Вооружённых сил США в штате Нью-Мексико на военнослужащую напали афганские беженцы, передаёт телеканал Fox News.

Инцидент произошёл в прошлое воскресенье, 19 сентября, однако сначала его решили не придавать общественной огласке. По предварительным данным, на женщину в военной форме напали несколько мужчин, которые прибыли из Афганистана в США. Они просят предоставить им временное убежище.

"Мы получили обращение с базы Форт-Блисс и изучаем обстоятельства дела", — сказал представитель спецслужбы Дженнет Харпер.

Командование объекта уже ввело дополнительные меры безопасности на базе Вооружённых сил. Так, теперь там функционируют усиленные патрули, установлено дополнительное освещение. Военнослужащим рекомендуют поддерживать друг друга и быть в постоянном визуальном контакте.

Пока не уточняется, как чувствует себя пострадавшая женщина и при каких обстоятельствах на неё напали афганские мигранты.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.