Орнитологи назвали причины массового мора птиц под Новосибирском

Специалисты пока не выяснили, что стало причиной массовой гибели ворон и грачей в посёлке под Новосибирском. Одни предполагают, что птицы чем-то отравились, другие считают, что пернатые погибли из-за заражения инфекцией. Также есть версия, что они стали жертвами лихорадки Западного Нила.

Ранее жители посёлка Усть-Тарка Новосибирской области обратили внимание на массовую гибель птиц. Около 250 мёртвых молодых грачей и ворон были обнаружены на улицах населённого пункта. При этом другие птицы, в том числе домашние, а также животные не пострадали.

Результаты анализов появятся через несколько дней.

Орнитолог Наталья Анисимова считает, что птицы погибли из-за инфекционных вирусных заболеваний, жертвами которых часто становятся именно молодые особи, чей иммунитет не успел сформироваться или ослаблен.

"Массовые случаи гибели пернатых происходят примерно раз в год. Но, как правило, для людей это не опасно", — сообщила Наталья Анисимова в беседе с Телеканалом "360".

По словам орнитолога, профессора МГУ Ирины Беме, в настоящее время свирепствует вирус лихорадки Западного Нила. Он приводит к гибели большого количество пернатых, причём зоне риска оказываются именно молодые особи. Этот вирус мог добраться до Новосибирской области, предположила Беме.