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В Подмосковье мужчина хотел ограбить цирковую династию, но ему дали отпор

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Сотрудники Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Виктор и Ольга рассказали, как их дочка и соседи остановили грабителя.

В Подмосковье мужчина хотел ограбить цирковую династию, но ему дали отпор

Дочь не стала паниковать

Ольга и Виктор заболели коронавирусом и попали в медицинское учреждение. Инфекция поразила лёгкие, у мужчины — на 50%. В доме осталась только дочка супругов. Родители не стали ставить сигнализацию, поскольку из-за постоянной работы с медведями ничего не боялись. К тому же рядом с коттеджем располагалась воинская часть.

Утром выходец из Армении и нелегальный мигрант проник в дом с ножом и запер дочку цирковых артистов в комнате. По словам родителей, Наталья не растерялась, позвонила полицейским и каждому соседу.

В беде не бросили

Соседи не оставили дочку Ольги и Виктора в беде. Люди окружили дом, чтобы злоумышленник не смог убежать. Он испугался 20 человек и не стал покидать возможное место преступления. Полицейские задержали 35-летнего, в прошлом судимого человека.

"Мы уже решили, что поставим дом на сигнализацию. Возьмём двух овчарок из питомника, к дому теперь никто не посмеет подойти. Я в таком бешенстве, что даже готов перевезти к себе на участок своих медведей", — прокомментировал инцидент Виктор для интернет-издания "Подмосковье Сегодня".

Ранее в Подмосковье полицейские задержали банду предполагаемых грабителей частных домов. По данным правоохранителей, злоумышленники противозаконным путём получили свыше миллиона рублей. 

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Грабители Советуют Как ОБЕЗОПАСИТЬ Свой Дом
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Александр Михайлов
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