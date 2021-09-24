Неизвестные вскрыли могилу и забрали тело человека на кладбище в Воронеже

Воронежские следователи сообщили о факте надругательства над телом умершего человека и местом его захоронения. На кладбище неизвестные вскрыли одну из могил и забрали труп.

Пока неизвестно, что именно злоумышленники сделали с телом. Оно исчезло с территории кладбища. На место происшествия выезжали сотрудники СК РФ по Коминтерновскому району.

После проверки они возбудили уголовное дело по ст. 244 УК РФ.

При этом подробности загадочного происшествия решили не раскрывать в интересах следствия. По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Натальи Куликовой, специалисты проводят все необходимые мероприятия и устанавливают личности людей, причастных к инциденту на кладбище, передаёт ТАСС.

Вместе с тем глава муниципальной казённой организации "Администрация городских кладбищ" Андрей Хаустов отказался комментировать, почему с территории, которая находится в его ведении, украли тело умершего.

Добавим, местные СМИ сообщают, что с кладбища исчез труп молодого человека, который был захоронен летом.

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