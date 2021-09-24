Воронежские следователи сообщили о факте надругательства над телом умершего человека и местом его захоронения. На кладбище неизвестные вскрыли одну из могил и забрали труп.
Пока неизвестно, что именно злоумышленники сделали с телом. Оно исчезло с территории кладбища. На место происшествия выезжали сотрудники СК РФ по Коминтерновскому району.
При этом подробности загадочного происшествия решили не раскрывать в интересах следствия. По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Натальи Куликовой, специалисты проводят все необходимые мероприятия и устанавливают личности людей, причастных к инциденту на кладбище, передаёт ТАСС.
Вместе с тем глава муниципальной казённой организации "Администрация городских кладбищ" Андрей Хаустов отказался комментировать, почему с территории, которая находится в его ведении, украли тело умершего.
Добавим, местные СМИ сообщают, что с кладбища исчез труп молодого человека, который был захоронен летом.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Ведущая шоу "Жить здорово" Елена Малышева объяснила, у кого иммунитет сильнее — у переболевших "ковидом" или у вакцинированных от коронавируса. Звезда ТВ рассказала также о результатах эксперимента с вакцинированием переболевших "ковидом".