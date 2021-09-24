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"Сорвались, пролетели по льду": выживший на Эльбрусе альпинист рассказал о ЧП

Происшествия

Екатеринбургский альпинист Дмитрий Парахин, который выжил во время трагедии на Эльбрусе, рассказал, почему группа потерпела бедствие. По словам мужчины, экспедицию испортила плохая погода.

"Сорвались, пролетели по льду": выживший на Эльбрусе альпинист рассказал о ЧП

Парахин отметил, что рядом с вершиной горы участники попали в сильнейшую метель, которая сопровождалась ветром со скоростью до 70 м/с, мокрым снегом и холодными температурами. Даже профессиональные гиды не могли разглядеть обратный путь из-за снизившейся видимости, передаёт E1. RU.

В итоге несколько альпинистов серьёзно пострадали. Из 19 членов экспедиции удалось выжить 14 россиянам.

"Мы заблудились. Сорвались, пролетели метров 100 по бутылочному льду, никак ледоруб воткнуть не могли. У нас парень ногу сломал", — поделился Дмитрий Парахин.

Он подчеркнул, что гид сразу отправил все координаты спасателям, однако они прибыли лишь спустя несколько часов.

Это было первое восхождение Дмитрия на Эльбрус. Альпинист давно мечтал о нём и решился на экспедицию в честь своего 37-летия.

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Чем опасен Эльбрус
Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева
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