Ночью в Москве вспыхнуло задание общежития военного университета

Сегодня ночью в Москве на Комсомольском проспекте загорелся памятник архитектуры 19 века – бывший главный корпус Хамовнических казарм, в котором сейчас располагается общежитие для курсантов военного университета.
Пожар начался в комнатах на третьем этаже. Огонь долго не удавалось локализовать, он распространялся стремительно. На момент публикации материала, по данным экстренных служб, площадь возгорания составляла уже тысячу квадратных метров.
Пожару присвоен повышенный номер сложности.
Как сообщили в Минобороны, из здания были эвакуированы более 100 человек. По предварительным данным, никто не пострадал.
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