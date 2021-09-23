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Квитанция на сто тысяч рублей оказалась сюрпризом

Происшествия

Житель Подмосковья увидел в своей квитанции сумму в сто тысяч рублей. Такая бумага пришла из компании "Люберецкий городской жилищный трест". Однако людской гнев на организацию оказался напрасным.

Квитанция на сто тысяч рублей оказалась сюрпризом

Представитель компании Алексей Сергеев заявил, что много нулей в квитанции может быть из-за "экспериментов" граждан со счётчиками. Некоторые пытаются уменьшить показания, чтобы сэкономить деньги. Сотрудники управляющих компаний знают способ выявления таких злоумышленников:

"В подвале каждого дома стоит общедомовой прибор учета, а в квартирах — индивидуальные счетчики. В идеале сумма, которую показывает общедомовой прибор, и сложение показателей всех индивидуальных должны совпадать".

Алексей Сергеев объяснил, что у организации есть список "странных" домов. По версии пресс-службы компании, возмущённый огромной суммой в квитанции житель специально сломал пломбу на счётчике, а также пытался его раскрутить. Поэтому сотрудники "Люберецкого городского жилищного треста" не оправдали ожидания человека по платежам.

Также Алексей Сергеев в беседе с журналистами интернет-издания "Подмосковье Сегодня" заявил, что представители организации способны доказать законность квитанции в суде. Обычно в таких делах правоохранители выносят решение в пользу управляющей компании.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник)
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