Квитанция на сто тысяч рублей оказалась сюрпризом

Житель Подмосковья увидел в своей квитанции сумму в сто тысяч рублей. Такая бумага пришла из компании "Люберецкий городской жилищный трест". Однако людской гнев на организацию оказался напрасным.

Представитель компании Алексей Сергеев заявил, что много нулей в квитанции может быть из-за "экспериментов" граждан со счётчиками. Некоторые пытаются уменьшить показания, чтобы сэкономить деньги. Сотрудники управляющих компаний знают способ выявления таких злоумышленников:

"В подвале каждого дома стоит общедомовой прибор учета, а в квартирах — индивидуальные счетчики. В идеале сумма, которую показывает общедомовой прибор, и сложение показателей всех индивидуальных должны совпадать".

Алексей Сергеев объяснил, что у организации есть список "странных" домов. По версии пресс-службы компании, возмущённый огромной суммой в квитанции житель специально сломал пломбу на счётчике, а также пытался его раскрутить. Поэтому сотрудники "Люберецкого городского жилищного треста" не оправдали ожидания человека по платежам.

Также Алексей Сергеев в беседе с журналистами интернет-издания "Подмосковье Сегодня" заявил, что представители организации способны доказать законность квитанции в суде. Обычно в таких делах правоохранители выносят решение в пользу управляющей компании.

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