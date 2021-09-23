По миллиону рублей выплатят семьям погибших при крушении А-26 под Хабаровском

Власти Хабаровского края окажут помощь семьям погибших при крушении самолёта Ан-26. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства со ссылкой на главу региона Михаила Дегтярёва.

"Мы поможем им в этой тяжелейшей для них ситуации. Каждой семье будет выплачено из резервного фонда правительства края по миллиону рублей. Документально это решение будет оформлено в ближайшие дни", — заявил губернатор на заседании краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Как сообщил в ходе заседания зампред краевого правительства Анатолий Литвинчук, в настоящее время решается вопрос о введении режима ЧС регионального или муниципального уровня в связи с крушением самолёта.

"Это нужно будет сделать, чтобы максимально эффективно ликвидировать последствия авиакатастрофы. Кроме того, режим ЧС в случае гибели людей позволяет произвести выплаты. Окончательное решение будет принято завтра", — уточнил чиновник.

Напомним, самолёт Ан-26, принадлежащий московскому ЗАО "Лётные проверки и системы", пропал с радаров 22 сентября при выполнении проверки средств курсо-глиссадных систем.

23 сентября обломки самолёта были обнаружены в труднодоступной местности в районе горы Хребтовой. Как сообщалось ранее, находившиеся на борту Ан-26 шесть человек погибли.

По факту крушения самолёта возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена".

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