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Россиянин разбил банкомат сковородой, не сумев внести деньги

Происшествия

Житель города Дудинки Красноярского края решил внести деньги на счёт через банкомат, однако операция всё время прерывалась. Мужчина разозлился и разбил оборудование сковородой.

Россиянин разбил банкомат сковородой, не сумев внести деньги

Как сообщили в региональном МВД, инцидент зарегистрировали накануне, 22 сентября. Вместе с супругой мужчина несколько раз попробовал выполнить необходимую операцию, но банкомат сигнализировал о технической ошибке. Это его сильно разозлило.

Он вернулся домой, взял у жены сковороду, а затем отправился "сражаться" с банкоматом.

  • В результате житель Дудинки разрушил оборудование. Сумма причинённого ущерба составила более 124 тысяч рублей.

Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, полицейские обнаружили, что мужчина несколько раз замахивался и наносил удары по монитору банкомата с помощью сковородки. Оперативники уже установили личность мужчины, сейчас с ним работают сотрудники Следственного комитета РФ по региону.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева
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