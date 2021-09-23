Покушение на Шефира организовали "простыми и дешёвыми" боеприпасами

Стали известны новые подробности покушения на помощника украинского президента Сергея Шефира. По словам главы департамента коммуникаций МВД Украины Артёма Шевченко, стрельба по автомобилю государственного деятеля была не снайперской. В то же время это нельзя считать инсценировкой.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили на месте происшествия 20 отстрелянных гильз. Преступник хотел совершить убийство из боеприпасов калибра 7,62 на 39 миллиметров. Такие не часто можно встретить на Украине.

"Гильзы в нём — производства Венгрии, но сам патрон, возможно, заново собирали в Германии. Покупали старые венгерские патроны, меняли порох, заново маскировали как гражданский боеприпас, заново вставляли пулю", — написал Шевченко в своём Facebook-аккаунте.

Он добавил, что сейчас эксперты подробно выясняют информацию об оружии стрелка.

"Очевидно, что боеприпасы были избраны простые и довольно дешёвые", — заключил руководитель МВД Украины.

Также Шевченко сообщил, что следователи уже установили место, из которого злоумышленник стрелял по машине.

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