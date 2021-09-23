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Покушение на Шефира организовали "простыми и дешёвыми" боеприпасами

Происшествия

Стали известны новые подробности покушения на помощника украинского президента Сергея Шефира. По словам главы департамента коммуникаций МВД Украины Артёма Шевченко, стрельба по автомобилю государственного деятеля была не снайперской. В то же время это нельзя считать инсценировкой.

Покушение на Шефира организовали "простыми и дешёвыми" боеприпасами

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили на месте происшествия 20 отстрелянных гильз. Преступник хотел совершить убийство из боеприпасов калибра 7,62 на 39 миллиметров. Такие не часто можно встретить на Украине.

"Гильзы в нём — производства Венгрии, но сам патрон, возможно, заново собирали в Германии. Покупали старые венгерские патроны, меняли порох, заново маскировали как гражданский боеприпас, заново вставляли пулю", — написал Шевченко в своём Facebook-аккаунте.

Он добавил, что сейчас эксперты подробно выясняют информацию об оружии стрелка.

"Очевидно, что боеприпасы были избраны простые и довольно дешёвые", — заключил руководитель МВД Украины.

Также Шевченко сообщил, что следователи уже установили место, из которого злоумышленник стрелял по машине.

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"Украина обречена на катастрофу"
Автор: Юлия Миленина
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