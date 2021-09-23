Бывшего министра сельского хозяйства Тувы обнаружили с многочисленными ранениями в собственной квартире в Кызыле. Юрий Тыт-оол лежал рядом с телом жены.
Экс-чиновника оперативно доставили в реанимацию. Из-за тяжёлого состояния следователи пока не могут с ним работать. Несмотря на то, что Юрий Тыт-олл серьёзно пострадал, у него есть шансы на выздоровление, передаёт РИА Новости.
По факту случившегося сотрудники правоохранительных органов и Следственного комитета организовали проверку.
Добавим, что Юрий Тыт-олл возглавлял региональное Министерство сельского хозяйства и продовольствия в 2015–2016 годах. В 2019 году его отправили в тюрьму за мошеннические действия.
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