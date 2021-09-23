По Тувой пропал самолёт Ан-3

Самолёт Ан-3 проводил техническую съёмку местности, сообщили источники в авиадиспетчерских службах "Интерфаксу".

Самолёт Ан-3 пропал на территории Тез-Хемского района", — рассказали в службе.

О причинах пропажи, сколько человек было на борту и когда потеряли связь с самолётом, пока не сообщается.

Напомним, ранее службы подтвердили крушение Ан-26 в Хабаровском крае. Обломки самолёта нашли на территории заповедника "Заповедное Приамурье" Посадить спасательный вертолёт на этой местности не удалось, и власти направили на место катастрофы пешие группы. О пострадавших при падении пока информации нет.

Самолёт Ан-26 пропал с радаров вчера вечером. Всю ночь спасатели искали самолёт, но безуспешно. Утром пришло сообщение от дирекции заповедников о том, что найдены обломки предполагаемого Ан-26. Судьба шести членов экипажа до сих пор неизвестна.

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