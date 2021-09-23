Поисковики и спасатели выехали на место обнаружения обломков Ан-26

Сегодня, 23 сентября, на территории Большехехцирского заповедника были найдены обломки самолёта. По предварительным данным, это разрушенный Ан-26, который накануне пропал с радаров. Для подтверждения информации на вершину хребта, где заметили куски металла, отправилась поисково-спасательная группа.

Сотрудники Следственного комитета также готовятся к рабочей поездке в заповедник. Операция осложняется тем, что части Ан-26 находятся на возвышенности.

"23 сентября 2021 года около 12:00 местного времени (05:00 по московскому времени) в ходе поисковых мероприятий на вершине хребта Большехехцирского государственного природного заповедника обнаружены обломки, предположительно, самолёта Ан-26", — сообщили в Восточном управлении Следственного комитета РФ на транспорте.

Напомним, что самолёт пропал 22 сентября, когда экипаж проверял наземные средства радиотехнического обеспечения полётов в Хабаровском крае. На судне было 6 человек. Пока неизвестно, сумели ли они спастись во время ЧП.

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