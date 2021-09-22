В Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали религиозных экстремистов, которые пропагандировали идеологии террористических организаций и склоняли трудовых мигрантов к совершению терактов в России.
По данным службы, в экстремистскую ячейку входили уроженцы стран Центрально-Азиатского региона.
Возбуждены уголовные дела. В ходе обысков были найдены вещественные доказательства, которые подтверждают, что задержанные контактировали с лидерами ближневосточных террористических группировок.
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