Видео: ФСБ задержала вербовавших мигрантов религиозных экстремистов

В Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали религиозных экстремистов, которые пропагандировали идеологии террористических организаций и склоняли трудовых мигрантов к совершению терактов в России.

По данным службы, в экстремистскую ячейку входили уроженцы стран Центрально-Азиатского региона.

Возбуждены уголовные дела. В ходе обысков были найдены вещественные доказательства, которые подтверждают, что задержанные контактировали с лидерами ближневосточных террористических группировок.