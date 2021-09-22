Дело завели по факту исчезновения с радаров самолёта Ан-26 под Хабаровском

Уголовное дело возбудили в связи с исчезновением с радаров самолёта Ан-26 в Хабаровском крае.

По информации Восточного межрегионального СУТ СКР, дело завели по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена".

Согласно сведениям СКР, Ан-26, проводивший проверку наземных средств радиотехнического обеспечения полётов на территории края, перестал выходить на связь и пропал с радаров в 38 км от Хабаровска. В региональном МЧС уточнили, что самолёт пропал, предположительно, в районе заповедника Хехцир.

Ранее сообщалось, что на борту Ан-26, принадлежащего ЗАО "Летные проверки и системы", находились шесть человек.

На поиски самолёта вылетел вертолёт "Дальневосточного авиационного поисково-спасательного центра" однако из-за неблагоприятных погодных условий они пока не увенчались успехом.

В настоящее время в район исчезновения Ан-26 направили наземные поисковые службы и вертолёт Хабаровского авиационно-спасательного центра МСЧ России.

Туда же планирует выехать группа сотрудников СКР. Обстоятельства произошедшего с самолётом устанавливаются.