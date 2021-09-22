В Свердловской области полиция спланировала поход мужчины с ружьём в школу

В Туринске задержали неизвестного, который пришёл в школу с оружием. По данным "Интерфакс", правоохранители задержали злоумышленника и предотвратили трагедию. Однако в пресс-службе МВД по региону опровергли эту информацию.

По словам представителя местного МВД Валерия Горелых, правоохранители отрабатывали действия в случае происшествия в учебном заведении.

"Не произошло ничего криминального на территории муниципального образования и в служебных помещениях школы, о которой идёт речь", — объяснил ситуацию руководитель пресс-службы в беседе с журналистами E1.RU.

Также информацию о задержании опровергли в школе. Директор учебного заведения уверила, что ученики спокойно занимаются, а силовики тренируются на случай чрезвычайных происшествий.

Напомним, что 20 сентября, по данным Следственного комитета, вооружённый студент первого курса Тимур Бекмансуров ворвался в Пермский госуниверситет и убил шесть человек. Трагедию прокомментировали:

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