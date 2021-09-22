"Говорил, что слышит звон": бывшая девушка охарактеризовала стрелка из Перми

На допросе в Следственном комитете бывшая девушка Тимура Бекмансурова, подозреваемого в организации стрельбы на территории ПГНИУ, рассказала о его поведении и состоянии до нападения на вуз.

Оказалось, что молодой человек неоднократно жаловался на головные боли, особенно в первой части дня, однако не хотел обращаться к медикам за помощью. По словам девушки, он говорил ей, что употреблял вещества, содержащие никотин, а также снюс для уменьшения болевых ощущений, передаёт телеграм-канал SHOT.

"Говорил, что слышит звон", — подчеркнула она.

По предварительным данным, Бекмансуров не курил сигареты и не употреблял алкоголь. Бывшая девушка "пермского стрелка" утверждает, что он мог выпить лишь "баночку пива". Она также рассказала о серьёзных проблемах со здоровьем юноши. Парень живёт с бронхиальной астмой и плоскостопием. Он родился с различными патологиями, после устранения которых на теле остались шрамы.

"Отношения с матерью у Тимура были напряжёнными, близко с ней не общался", — поделилась девушка.

Она добавила, что Бекмансуров любил животных и больше всего заботился о коте. С отцом практически не общался, но всегда положительно о нём отзывался.

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