EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Захарова назвала создание AUKUS шоком для НАТО, а не для вероятных противников
Политический советник оценил невозмутимость пермского профессора
Зеленский оценил слова Эрдогана о насильственном присоединение Крыма
Наталья Штурм высмеяла сенсационное заявление Наташи Королёвой
В Москве 16-летнего подростка задержали за убийство родителей
Хазарейцы готовы оказать талибам* вооружённое сопротивление
В Сети обсуждают внезапно похорошевшую Елену Батурину
В Китае хотели заразить летучих мышей коронавирусами ещё до пандемии
Ольга Бузова расколотила гору тарелок в Турции

"Говорил, что слышит звон": бывшая девушка охарактеризовала стрелка из Перми

Происшествия

На допросе в Следственном комитете бывшая девушка Тимура Бекмансурова, подозреваемого в организации стрельбы на территории ПГНИУ, рассказала о его поведении и состоянии до нападения на вуз.

"Говорил, что слышит звон": бывшая девушка охарактеризовала стрелка из Перми

Оказалось, что молодой человек неоднократно жаловался на головные боли, особенно в первой части дня, однако не хотел обращаться к медикам за помощью. По словам девушки, он говорил ей, что употреблял вещества, содержащие никотин, а также снюс для уменьшения болевых ощущений, передаёт телеграм-канал SHOT.

"Говорил, что слышит звон", — подчеркнула она.

По предварительным данным, Бекмансуров не курил сигареты и не употреблял алкоголь. Бывшая девушка "пермского стрелка" утверждает, что он мог выпить лишь "баночку пива". Она также рассказала о серьёзных проблемах со здоровьем юноши. Парень живёт с бронхиальной астмой и плоскостопием. Он родился с различными патологиями, после устранения которых на теле остались шрамы.

"Отношения с матерью у Тимура были напряжёнными, близко с ней не общался", — поделилась девушка.

Она добавила, что Бекмансуров любил животных и больше всего заботился о коте. С отцом практически не общался, но всегда положительно о нём отзывался.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Школа в Отрадном: урок смерти
Автор: Юлия Миленина
Последние материалы
Захарова назвала создание AUKUS шоком для НАТО, а не для вероятных противников
Политический советник оценил невозмутимость пермского профессора
"Пермский стрелок" показывал оружие подруге и обсуждал с ней нападение на вузы
Зеленский оценил слова Эрдогана о насильственном присоединение Крыма
Наталья Штурм высмеяла сенсационное заявление Наташи Королёвой
В Москве 16-летнего подростка задержали за убийство родителей
Хазарейцы готовы оказать талибам* вооружённое сопротивление
В Сети обсуждают внезапно похорошевшую Елену Батурину
В Китае хотели заразить летучих мышей коронавирусами ещё до пандемии
"Вынули капельницу и забрали в СИЗО". Медики сообщили о проблемах со здоровьем осужденных по резонансному "льняному делу"
Популярное
Российский шоу-бизнес
Эксперт по лжи оценила сенсационное признание Наташи Королёвой

Не все поверили в искренность Наташи Королёвой, которая заявила, что у неё подрастает дочь в США. Отцом ребёнка, по словам актрисы, является её хороший друг. Есть мнение, что исполнительница хита "Жёлтые тюльпаны" выдумала историю с ребёнком ради пиара.

Эксперт по лжи оценила сенсационное признание Наташи Королёвой
"Убитых было бы больше": Собчак прокомментировала трагедию в Перми
Общество
"Убитых было бы больше": Собчак прокомментировала трагедию в Перми
Общество
Студенты отказались от лекций невозмутимого профессора ПГНИУ
Новости Украины
"Смиритесь уже" - генерал ВСУ осадил кричащих о войне с Россией
Ирина Шлионская "Сам дурак!" и ещё шесть способов ответить на оскорбление Ирина Шлионская Усам Оздемиров Побороть бедность не получится, если всех стричь под одну гребёнку Усам Оздемиров Игорь Буккер "Ловушка для скульптора": кто займёт место Колумба? Игорь Буккер
Общество
"Главное, что он заперся": в Пермском вузе похвалили невозмутимого преподавателя
Общество
Лекция во время стрельбы: правильно ли поступил педагог
"Ивермектин" побеждает коронавирус в Индии
Здоровье
"Ивермектин" побеждает коронавирус в Индии
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников