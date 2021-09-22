Правительство назначило выплаты семьям жертв и пострадавшим при стрельбе в Перми

Семьи погибших и пострадавшие в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете получат единовременную финансовую помощь от федеральных властей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Как сообщает пресс-служба кабмина, семьям погибших выплатят по 1 млн рублей. Размер помощи тем, кто в результате ЧП получил тяжёлые травмы и травмы средней степени тяжести, составит 400 тысяч рублей. Пострадавшие с лёгкими травмами получат по 200 тысяч рублей.

В сообщении отмечается, что Михаил Мишустин поручил принять меры, чтобы помощь была выплачена "без задержек и проволочек".

Ранее власти Прикамья назвали суммы выплат, которые семьи погибших и пострадавшие в результате стрельбы в ПГНИУ получат из резервного фонда правительства Пермского края.

По информации пресс-службы главы региона, родным жертв ЧП в пермском вузе выплатят по 1 млн рублей. Раненые в результате стрельбы получат по 500 тысяч рублей, получившие травмы — по 100 тысяч рублей.

Напомним, 20 сентября в ПГНИУ студент открыл стрельбу из охотничьего ружья. При этом погибли шесть человек, 43 пострадали. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".