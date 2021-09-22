Мощное землетрясение в Австралии разрушило около 50 зданий

Сегодня, 22 сентября, на юго-востоке Австралии произошло мощное землетрясение. По предварительным данным, разрушены 46 зданий. Кроме того, порядка 35 тысяч жителей Мельбурна остались без электричества.

Заместитель премьер-министра штата Виктория Джеймс Мерлино оперативно организовал онлайн-брифинг. Он подчеркнул, что отдельные регионы страны вынуждены перейти в режим готовности к ЧС. Специалисты национальной сейсмологической службы предупреждают: в течение следующих недель или месяцев землетрясения продолжатся в Австралии.

"Есть вероятность дальнейших подземных толчков. Риск новых землетрясений существует", — приводит ТАСС комментарий Мерлино.

Сейчас во всех районах Австралии в усиленном режиме работают экстренные службы. Здания, которые пострадали при первом ударе стихии, будут постепенно восстанавливать.

Также власти регулярно получают сообщения о новых разрушениях в малых населённых пунктах. В Мансфилде и Беналле было решено создать центры быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации. Людей, проживающих в высотках, попросили временно эвакуироваться.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.