Сегодня, 22 сентября, на юго-востоке Австралии произошло мощное землетрясение. По предварительным данным, разрушены 46 зданий. Кроме того, порядка 35 тысяч жителей Мельбурна остались без электричества.
Заместитель премьер-министра штата Виктория Джеймс Мерлино оперативно организовал онлайн-брифинг. Он подчеркнул, что отдельные регионы страны вынуждены перейти в режим готовности к ЧС. Специалисты национальной сейсмологической службы предупреждают: в течение следующих недель или месяцев землетрясения продолжатся в Австралии.
"Есть вероятность дальнейших подземных толчков. Риск новых землетрясений существует", — приводит ТАСС комментарий Мерлино.
Сейчас во всех районах Австралии в усиленном режиме работают экстренные службы. Здания, которые пострадали при первом ударе стихии, будут постепенно восстанавливать.
Также власти регулярно получают сообщения о новых разрушениях в малых населённых пунктах. В Мансфилде и Беналле было решено создать центры быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации. Людей, проживающих в высотках, попросили временно эвакуироваться.
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