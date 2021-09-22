Американца, просидевшего 38 лет в камере смертников, передумали казнить

73-летний житель США Сэмюэль Ховард почти 38 лет сидел в камере смертников, ожидая казни. Однако приговор преступнику решили смягчить, сообщает Las Vegas Review Journal.

В 1983 году мужчина ограбил стоматолога из Лас-Вегаса, а затем убил его, выстрелив в голову. Злоумышленнику вынесли смертельный приговор из-за наличия двух отягчающих обстоятельств. Но недавно суд Нью-Йорка отменил наказание за совершение преступления с применением насильственных действий. В связи с этим Ховарда теперь нельзя казнить. В ближайшее время судьи решат дальнейшую судьбу мужчины.

Предполагается, что ему дадут либо пожизненное заключение с возможностью выйти из тюрьмы по УДО, либо пожизненное заключение без шанса на условно-досрочное освобождение.

По словам исполнительного директора Информационного центра по смертной казни в Вашингтоне Роберта Данэма, в последнее время из камер смертников в США выпускают всё больше преступников, которые ожидали своей казни порядка 40 лет.

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