После ЧП в Перми владеющих оружием студентов предложили проверять у психологов

После трагедии в Перми глава движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов выступил с предложением ввести регулярный психологический мониторинг для студентов, владеющих оружием.

При этом, по словам эксперта, не имеет значение, какое образовательное учреждение посещает молодой человек — высшее или средне-специальное. Курдесов направил письмо со своими идеями на имя руководителя МВД Владимира Колокольцева, передаёт RT.

Общественный деятель считает, что из-за возраста студенты каждый день сталкиваются с большими психологическими нагрузками. Именно в этот период у них происходит самоопределение, выстраивание личных отношений. И в некоторых случаях юноши не в силах самостоятельно справиться с возникающими проблемами. Всё это может привести к тому, что рано или поздно студент возьмёт оружие, уверен эксперт.

Он попросил главу МВД оценить целесообразность введения психологических консультаций для молодых людей, которые уже получили лицензию на пользование оружием. Речь идёт о ежеквартальных проверках у специалистов.

"При выявлении психологического расстройства профессионал сможет оперативно сообщить в органы правопорядка о потенциальной угрозе", — отметил Курдесов.

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