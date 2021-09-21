В Германии задержали захватившего заложников в автобусе

Немецкой полиции удалось задержать мужчину, который взял в заложники пассажиров туристического автобуса. Об этом сообщается в официальном Twitter правоохранительных органов баварского административного округа Средняя Франкония.

Стало известно, что в автобусе на автомагистрали в Баварии произошла ссора, в результате которой один из пассажиров стал угрожать окружающим оружием. По данным издания Bild, полиция и спецназ незамедлительно прибыли на место происшествия. Уточняется, что во время операции были слышны три взрыва.

Ранее появилась информация, что студент юридического факультета Тимур Бекмансуров, который совершил вооружённое нападение на Пермский университет, пришёл в сознание после операции. Сейчас 18-летний пациент постепенно отходит от наркоза.

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