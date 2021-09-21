Жительница Подмосковья пыталась избавиться от ребёнка без ведома его матери

В Подмосковье люди решили избавиться от внебрачного ребёнка. Для этого они придумали схему: "потерять" малыша и "неожиданно" найти его в мусорном баке.

Полицейские приехали на вызов к мусорным бакам. Грудничка забрали в больницу. Местная жительница, которая его обнаружила, дала показания. Правоохранители выяснили, что она врёт, а их на самом деле вызвала коллега.

К ней женщине с младенцем пришлось подойти из-за таксиста, который раскрыл обман. Она хотела оставить ребёнка в больнице.

"Я ей сказал, что никуда её не повезу, пусть вернёт ребенка родителям. В этот момент по другой стороне улицы шла женщина в полицейской форме. Я объяснил этой уроженке ближнего зарубежья, что-либо она ей всё расскажет как есть, либо я сообщу куда следует про её странные дела", — рассказал таксист журналистам интернет-издания "Подмосковье Сегодня".

Оказалось, что женщина — тётя мамы "потерянного" младенца. Она родила вне брака в 19 лет, из-за чего родственники решили избавить её от позора.

Сейчас малыш в больнице, за его состоянием следят медики.

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