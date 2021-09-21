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Baza: пермскому стрелку ампутировали ногу

Происшествия

Врачи перевели пермского стрелка Тимура Бекмансурова из реанимации в обычную палату. Он до сих пор находится без сознания.

Baza: пермскому стрелку ампутировали ногу

В настоящее время Бекмансуров подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Медики провели операцию и ампутировали пациенту левую ногу, сообщает издание Baza.

Сейчас его жизнь находится вне опасности. Если не произойдёт внезапного ухудшения состояния, то Бекмансуров выживет. Тем не менее, врачи опасаются, что из-за множественных тяжёлых ранений у пациента могут отказать почки.

Ранее на допросе отец пермского стрелка рассказал, что добавил сыну 30 или 35 тысяч рублей для покупки ружья.

Инцидент произошел утром 20 сентября в Пермском университете. 18-летний студент юрфака Тимур Бекмансуров ворвался в здание вуза с ружьем и открыл огонь по людям. Жертвами вооруженного нападения стали шесть человек, еще более 20 пострадали. Злоумышленника ранил и обезвредил оперативно прибывший на место происшествия сотрудник ДПС Константин Калинкин.

 

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Кто такой Тимур Бекмансуров, который устроил стрельбу в университете в Перми, и откуда у него оружие
Автор: Игорь Рябов
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