Отец пермского стрелка рассказал, как сын купил ружьё

На допросе отец Тимура Бекмансурова, совершившего вооружённое нападение на Пермский университет, рассказал, как его сын получил охотничий билет, прошёл медкомиссию и купил ружьё.

По словам мужчины, в марте 2021 года 18-летний Тимур решил купить ружьё. Он получил охотничий билет, прошёл медкомиссию и получил документы, необходимые для владения оружием.

"Он самостоятельно копил деньги на данное ружьё, также я ему добавил 30 или 35 тысяч рублей для покупки ружья", — сообщил на допросе отец пермского стрелка.

Тимур купил гладкоствольное помповое ружьё турецкой фирмы, но так и не ходил с ним на охоту, отметил мужчина.

Отец Тимура никогда не владел оружием, не показывал его сыну и не водил его в тир. Однако юноша всегда интересовался службой в ВС и полиции, военной техникой и оружием. В Перми он периодически ходил в тир.

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