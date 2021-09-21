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"Состояние тяжёлое": четверо пострадавших при стрельбе в Перми находятся на ИВЛ

Происшествия

Четверо пострадавших в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете, которых 21 сентября доставили для лечения в Москву, находятся на ИВЛ, сообщает Минздрав РФ.

"Состояние тяжёлое": четверо пострадавших при стрельбе в Перми находятся на ИВЛ

"Семь пострадавших в результате стрельбы в Перми доставлены в Москву спецбортом МЧС. Все они в тяжелом состоянии, четверо из них — на ИВЛ", — говорится в сообщении.

По информации министерства, в столице пострадавших направили в ведущие федеральные медцентры: НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко, НМИЦ хирургии имени Вишневского, НМИЦ травматологии и ортопедии имени Приорова и НМХЦ имени Пирогова.

Сообщается, что 12 пострадавших в результате стрельбы в вузе находятся в стационарах Перми.

В сообщении отмечается, что оказание медпомощи взял на личный контроль глава Минздрава Михаил Мурашко.

Напомним, инцидент в ПГНИУ произошёл 20 сентября. Там студент-первокурсник открыл стрельбу из охотничьего ружья. Жертвами происшествия стали шесть человек, 24 пострадали, 19 из них получили огнестрельные ранения.

По факту ЧП возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Его расследуют сотрудники Центрального аппарата СКР.

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Автор: Владимир Васютченко
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