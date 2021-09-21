EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Американист: в ближайшие месяцы в США может произойти смена власти
Эксперт: может ли санобработка магазина привести к смерти
В Госдепе волнуются из-за нехватки газа в Европе
"Главное, что он заперся": в Пермском вузе похвалили невозмутимого преподавателя
Латвийская армия потеряла беспилотник на военных учениях Namejs-2021
В России не будут использовать третью дозу вакцины от COVID-19 для онкобольных
Патрушев заявил об угрозе миграционного кризиса после фисако США в Афганистане
Пасынок Макеевой отказался общаться с родной матерью
Патрушев обвинил Запад в навязывании стереотипов

Продавцы, у которых "пермский стрелок" купил винтовку, описали его поведение

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Работники магазина, в котором 18-летний Тимур Бекмансуров приобрёл ружьё, обвинили в трагедии в Перми психиатров. По мнению продавцов, врачи в ходе проверки перед выдачей лицензии на оружие должны были заметить проблемы с ментальным здоровьем студента.

Продавцы, у которых "пермский стрелок" купил винтовку, описали его поведение

Также сотрудники отметили, что Тимур выглядел как обычный клиент, ничем не выделялся. "Пермский стрелок" показал документы и выбрал оружие. Никто из персонала не думал, что ружьё используют для массового убийства в университете.

Более того, работники сообщили журналистам "LIFE", что Тимур Бекмансуров посещал магазин всего один раз, поэтому никто из коллектива не мог вспомнить черты лица молодого человека.

Напомним, что трагедия в Пермском госуниверситете произошла 20 сентября. По данным Минздрава, стрелок убил шесть человек. Также зафиксировали более 20 пострадавших. Во время трагедии один из преподавателей, Олег Сыромятников, закрыл железную дверь аудитории, но продолжил читать лекцию. Руководство учебного заведения поддержало решение педагога:

"Продолжение лекции — это тоже важно, важно продолжить какое-то рутинное действие, чтобы не подвергаться панике".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

⚡⚡ В Перми студент устроил колумбайн: расстреливал всех подряд. Первые кадры / 18+
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Александр Михайлов
Последние материалы
Американист: в ближайшие месяцы в США может произойти смена власти
Эксперт: может ли санобработка магазина привести к смерти
В Госдепе волнуются из-за нехватки газа в Европе
"Главное, что он заперся": в Пермском вузе похвалили невозмутимого преподавателя
Латвийская армия потеряла беспилотник на военных учениях Namejs-2021
В России не будут использовать третью дозу вакцины от COVID-19 для онкобольных
Откуда берутся "пермские стрелки" и что с ними делать
Патрушев заявил об угрозе миграционного кризиса после фисако США в Афганистане
Пасынок Макеевой отказался общаться с родной матерью
Патрушев обвинил Запад в навязывании стереотипов
Популярное
Происшествия
"Эта гадина училась у нас": директор центра образования описала стрелка из Перми

Директор образовательного центра "Олимп" Елена Полуянова охарактеризовала пермского стрелка, который ранее учился владеть оружием в этом учреждении.

"Эта гадина училась у нас": директор центра образования описала стрелка из Перми
Итог выборов в Думу: Медведев выбывает из президентской гонки 2024 года
Федеральные
Итог выборов в Думу: Медведев выбывает из президентской гонки 2024 года
Общество
Под прицел пермского стрелка чудом не попали второклассники
Политика. Новости и аналитика
Выборы: названы регионы, в которых "Единая Россия" проиграла
Ирина Шлионская Отпечатки детских ладоней оказались древнейшим образцом тибетского искусства Ирина Шлионская Игорь Буккер "Ловушка для скульптора": кто займёт место Колумба? Игорь Буккер Андрей Мартынюк Команда Зеленского: что они ни делают, не идут дела Андрей Мартынюк
Политика. Новости и аналитика
Шойгу и Лавров намерены отказаться от мандатов депутатов после победы ЕР
Криминал
В пресс-службе вуза рассказали о первой жертве пермского стрелка
Путин отреагировал на стрельбу в Пермском университете
Происшествия
Путин отреагировал на стрельбу в Пермском университете
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников