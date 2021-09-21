Продавцы, у которых "пермский стрелок" купил винтовку, описали его поведение

Работники магазина, в котором 18-летний Тимур Бекмансуров приобрёл ружьё, обвинили в трагедии в Перми психиатров. По мнению продавцов, врачи в ходе проверки перед выдачей лицензии на оружие должны были заметить проблемы с ментальным здоровьем студента.

Также сотрудники отметили, что Тимур выглядел как обычный клиент, ничем не выделялся. "Пермский стрелок" показал документы и выбрал оружие. Никто из персонала не думал, что ружьё используют для массового убийства в университете.

Более того, работники сообщили журналистам "LIFE", что Тимур Бекмансуров посещал магазин всего один раз, поэтому никто из коллектива не мог вспомнить черты лица молодого человека.

Напомним, что трагедия в Пермском госуниверситете произошла 20 сентября. По данным Минздрава, стрелок убил шесть человек. Также зафиксировали более 20 пострадавших. Во время трагедии один из преподавателей, Олег Сыромятников, закрыл железную дверь аудитории, но продолжил читать лекцию. Руководство учебного заведения поддержало решение педагога:

"Продолжение лекции — это тоже важно, важно продолжить какое-то рутинное действие, чтобы не подвергаться панике".

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