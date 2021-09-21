EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Захарова: Россия не оставит без внимания заявление Турции о выборах в Крыму
В Эстонии от партии потребовали объяснений из-за агитации на русском языке
Около 16 тысяч мигрантов живут под мостом в Техасе
Путч провалился: неудачная попытка госпереворота произошла в Судане
Мария Захарова рассказала анекдот про умное голосование
Вассерман считает необходимым учить детей пользоваться оружием
Папа Римский контактировал с заболевшими COVID-19 в Словакии
Собчак ответила певице Славе на обвинения в антисексуальности
Фальков о пострадавших при стрельбе в Перми: "Большинство идёт на поправку"

Пострадавшие от рук "пермского стрелка" получат медицинскую помощь в Москве

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Во вторник, 21 сентября, в 10:23 самолёт Ил-76 МЧС России отправился в Москву. Там медицинские работники займутся спасением семи пострадавших во время трагедии в Пермском государственном национальном исследовательском университете.

Пострадавшие от рук "пермского стрелка" получат медицинскую помощь в Москве

Вместе с ранеными летят специалисты отряда "Центроспас" МЧС и Федерального центра медицины катастроф. Борт оборудован модулями, в которых находятся пациенты. Они получают интенсивную терапию и искусственную вентиляцию лёгких. По данным журналистов ТАСС, состояние шести из семи пострадавших характеризуют как тяжёлое.

Напомним, что 21 сентября — День траура по умершим в результате стрельбы в Перми. Первокурсник Тимур Бекмансуров, который убивал людей, должен пройти психолого-психиатрическую экспертизу. Процедуру проведут после выписки предполагаемого преступника из больницы.

"Гражданин, устроивший стрельбу в Перми, владел охотничьим оружием на законных основаниях", — сообщил представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

⚡⚡ В Перми студент устроил колумбайн: расстреливал всех подряд. Первые кадры / 18+
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Александр Михайлов
Последние материалы
Около 16 тысяч мигрантов живут под мостом в Техасе
Путч провалился: неудачная попытка госпереворота произошла в Судане
Мария Захарова рассказала анекдот про умное голосование
Вассерман считает необходимым учить детей пользоваться оружием
Папа Римский контактировал с заболевшими COVID-19 в Словакии
Собчак ответила певице Славе на обвинения в антисексуальности
Фальков о пострадавших при стрельбе в Перми: "Большинство идёт на поправку"
"Пермский стрелок" пройдёт психиатрическую экспертизу
"Убитых было бы больше": Собчак прокомментировала трагедию в Перми
В рамках борьбы с "тоталитарным прошлым" Польша воюет с пенсионерами
Популярное
Происшествия
"Эта гадина училась у нас": директор центра образования описала стрелка из Перми

Директор образовательного центра "Олимп" Елена Полуянова охарактеризовала пермского стрелка, который ранее учился владеть оружием в этом учреждении.

"Эта гадина училась у нас": директор центра образования описала стрелка из Перми
Итог выборов в Думу: Медведев выбывает из президентской гонки 2024 года
Федеральные
Итог выборов в Думу: Медведев выбывает из президентской гонки 2024 года
Общество
Под прицел пермского стрелка чудом не попали второклассники
Политика. Новости и аналитика
Выборы: названы регионы, в которых "Единая Россия" проиграла
Ирина Шлионская Отпечатки детских ладоней оказались древнейшим образцом тибетского искусства Ирина Шлионская Игорь Буккер "Ловушка для скульптора": кто займёт место Колумба? Игорь Буккер Андрей Мартынюк Команда Зеленского: что они ни делают, не идут дела Андрей Мартынюк
Политика. Новости и аналитика
Шойгу и Лавров намерены отказаться от мандатов депутатов после победы ЕР
Криминал
В пресс-службе вуза рассказали о первой жертве пермского стрелка
Путин отреагировал на стрельбу в Пермском университете
Происшествия
Путин отреагировал на стрельбу в Пермском университете
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников