Пострадавшие от рук "пермского стрелка" получат медицинскую помощь в Москве

Во вторник, 21 сентября, в 10:23 самолёт Ил-76 МЧС России отправился в Москву. Там медицинские работники займутся спасением семи пострадавших во время трагедии в Пермском государственном национальном исследовательском университете.

Вместе с ранеными летят специалисты отряда "Центроспас" МЧС и Федерального центра медицины катастроф. Борт оборудован модулями, в которых находятся пациенты. Они получают интенсивную терапию и искусственную вентиляцию лёгких. По данным журналистов ТАСС, состояние шести из семи пострадавших характеризуют как тяжёлое.

Напомним, что 21 сентября — День траура по умершим в результате стрельбы в Перми. Первокурсник Тимур Бекмансуров, который убивал людей, должен пройти психолого-психиатрическую экспертизу. Процедуру проведут после выписки предполагаемого преступника из больницы.

"Гражданин, устроивший стрельбу в Перми, владел охотничьим оружием на законных основаниях", — сообщил представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

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