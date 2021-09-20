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Психиатр о трагедии в Перми: "Надо работать над психологическими составляющими"

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В понедельник, 20 сентября, 18-летний Тимур Бекмансуров, по данным Следственного комитета, убил шесть человек в Пермском университете. Также зафиксировали более 20 пострадавших. В российских учебных заведениях людям объясняют, как вести себя во время терактов, однако тему с нападениями "колумбайнеров" оставляют без внимания.

Психиатр о трагедии в Перми: "Надо работать над психологическими составляющими"

Журналисты Pravda.Ru поговорили с Сергеем Нурисламовым, генеральным директор МИЦ Выбор и врачом-психиатром. Он рассказал, что может помочь в борьбе с подобными трагедиями.

По словам эксперта, самое главное в этом деле — работа психологов и других специалистов. Сергей Нурисламов убеждён, что их основную деятельность затрудняет заполнение бумаг. Раньше преподаватели не были заняты подготовкой к ЕГЭ и навещали подозрительные семьи.

Проблема "западной формалистической культуры", по мнению психиатра, также отразилась на медицинских работниках. Они не способны выполнять социальную часть предназначения из-за бюрократии.

"Надо госслужбы и госорганы менять, где-то что-то смотреть, брать по наследству. Не хотите Советского Союза — берите от Царской России. Там тоже велась очень неплохая разъяснительная работа", — подчеркнул психотерапевт.

Ранее Сергей Нурисламов рассказал Pravda.Ru, по каким признакам можно понять, что человек способен на массовое убийство. 

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Александр Михайлов
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