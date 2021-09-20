Отец пермского стрелка рассказал, что он увлекается только компьютером

Отец Тимура Бекмансурова прокомментировал его стрельбу в Пермском университете, в ходе которой, по данным Минздрава, погибли шесть человек.

По словам Марата Бекмансурова, Тимур жил с мамой в Перми. Отец же находится в Самаре, для него новости о стрельбе в вузе стали неожиданностью. Также мужчина заявил, что скоро его будут допрашивать правоохранители.

"Я сам в шоке до сих пор, прийти не могу в себя. Что же он такое вообще сделал…" — добавил Марат Бекмансуров в беседе с журналистом RT.

Также отец Тимура сообщил, что его маму допрашивают полицейские. Она не может выражать свои мысли из-за шока.

Кроме того, Марат рассказал, что его сын в основном проводил время за компьютером и не хотел выходить из дома.

Ранее российские вузы выразили соболезнования близким умерших из-за пермского стрелка 20 сентября. О трагедии написали такие учебные заведения, как:

Московский физико-технический институт;

Высшая школа экономики;

Станкин.

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