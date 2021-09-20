Отец Тимура Бекмансурова прокомментировал его стрельбу в Пермском университете, в ходе которой, по данным Минздрава, погибли шесть человек.
По словам Марата Бекмансурова, Тимур жил с мамой в Перми. Отец же находится в Самаре, для него новости о стрельбе в вузе стали неожиданностью. Также мужчина заявил, что скоро его будут допрашивать правоохранители.
"Я сам в шоке до сих пор, прийти не могу в себя. Что же он такое вообще сделал…" — добавил Марат Бекмансуров в беседе с журналистом RT.
Также отец Тимура сообщил, что его маму допрашивают полицейские. Она не может выражать свои мысли из-за шока.
Кроме того, Марат рассказал, что его сын в основном проводил время за компьютером и не хотел выходить из дома.
Ранее российские вузы выразили соболезнования близким умерших из-за пермского стрелка 20 сентября. О трагедии написали такие учебные заведения, как:
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