В МФТИ назвали трагедию в Перми "вопиющим актом немотивированной агрессии"

Представители российских вузов выразили соболезнования родственникам погибших в Пермском университете 20 сентября. В этот день из-за стрельбы Тимура Бекмансурова, по данным Минздрава, погибли шесть человек, пострадали — 24.

В МФТИ напомнили, что Пермский университет — партнёр по образовательным программам, педагоги и научные сотрудники близко общаются. На официальном сайте Физтеха написали:

"Жертвами трагедии в Перми стали безоружные студенты и сотрудник университета, десятки пострадавших. Этот вопиющий акт немотивированной агрессии незаживающим шрамом останется в истории университета".

Ректор "СТАНКИН" Владимир Серебренный в Telegram-канале вуза обратился к Пермскому университету с соболезнованиями, а также передал слова поддержки близким людям умерших. В сообщении использовали хэштег #ПремьМыстобой.

"Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших, студентам и сотрудникам университета", — написали в Telegram-канале представители ВШЭ.

Ранее генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов призвал провести расследование происшествия в Перми. По мнению экс-сотрудника службы, необходимо узнать, почему предположительный преступник прошёл проверку у врачей и легально получил оружие.

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