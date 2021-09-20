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В Пермском крае 21 сентября объявили Днём траура по погибшим во время стрельбы

Происшествия

Глава Пермского края Дмитрий Махонин распорядился объявить 21 сентября Днём траура по погибшим во время стрельбы на территории ПГНИУ.

В Пермском крае 21 сентября объявили Днём траура по погибшим во время стрельбы

Ранее губернатор лично выезжал на место трагедии. Он контролировал работу полицейских, следователей и медиков возле Пермского государственного национального исследовательского института. Также Махонин выразил соболезнования родным и близким ушедших.

"Завтра в Пермском крае будет объявлен День траура", — сообщил руководитель региона на встрече с журналистами.

Напомним, по предварительным данным, в результате нападения 18-летнего студента пострадали 28 человек и 8 погибли. Оперативники задержали подозреваемого. Он пытался оказать сопротивление, но его ранили, а затем доставили в медучреждение.

По факту стрельбы в учебном заведении Следком возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух или более лиц").

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Автор: Юлия Миленина
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