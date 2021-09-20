В Пермском крае 21 сентября объявили Днём траура по погибшим во время стрельбы

Глава Пермского края Дмитрий Махонин распорядился объявить 21 сентября Днём траура по погибшим во время стрельбы на территории ПГНИУ.

Ранее губернатор лично выезжал на место трагедии. Он контролировал работу полицейских, следователей и медиков возле Пермского государственного национального исследовательского института. Также Махонин выразил соболезнования родным и близким ушедших.

"Завтра в Пермском крае будет объявлен День траура", — сообщил руководитель региона на встрече с журналистами.

Напомним, по предварительным данным, в результате нападения 18-летнего студента пострадали 28 человек и 8 погибли. Оперативники задержали подозреваемого. Он пытался оказать сопротивление, но его ранили, а затем доставили в медучреждение.

По факту стрельбы в учебном заведении Следком возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух или более лиц").

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.