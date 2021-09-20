В пресс-службе вуза рассказали о первой жертве пермского стрелка

В Пермском государственном университете, где из-за стрелка погибли люди, не сработала тревожная кнопка, поскольку злоумышленник в первую очередь убил именно охранника, который находился на контрольно-пропускном пункте.

Предположительный преступник Тимур Бекмансуров, по данным пресс-службы вуза, сначала расправился с охранником, чтобы тот не смог вызвать подмогу.

"В первые моменты после начала стрельбы просто некому было её (тревожную кнопку. — Прим. ред.) нажать", — передали слова представителей учебного заведения журналисты РБК.

Вместе с этим сотрудникам Telegram-канал Baza работники ЧОП заявили, что сигнал о происшествии поступил, они сразу вызвали необходимые службы, но никто не ответил.

По словам свидетеля трагедии, охранники не были вооружены и ничего не могли сделать с пермским стрелком. Алексей также рассказал, что не смог попасть в здание университета, поскольку услышал предупреждения ребят и увидел следи крови у входа.

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