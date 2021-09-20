Опубликована предсмертная записка пермского стрелка

Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в Пермском университете, подробно изложил мотивы своего нападения перед тем, как решиться на кровавое преступление.

Стрелок, от рук которого пострадали 24 человека, объяснил, что его стрельба не является терактом, он не состоит в экстремистских организациях. Религиозные мотивы, по словам Бекмансурова, тоже ни при чём.

"Я ненавижу себя, но я хочу причинить боль всем, кто встанет на моём пути. Звон стал ещё сильнее, будто бы мою голову сдавливают тиски. Не покидает ощущение того, что всё вокруг всего лишь сон. Не вижу смысла писать что-то ещё. Под конец могу сказать, что я не первый и далеко не последний… Мир прогнил, вы все сгнили изнутри", — цитирует слова предсмертной записки 18-летнего преступника в Telegram-канале "Осторожно, новости".

Свои планы молодой человек, по его собственному признанию, начал вынашивать ещё в 10 классе.

Пермский университет Бекмансуров выбрал, так как он был ему хорошо знаком.

"Я заприметил этот вуз ещё во времена, когда ходил в него на курсы в 9 классе, мне понравилось большое количество корпусов и, соответственно, студентов, есть где разгуляться, да и сама локация выглядит неплохо, куда лучше, чем гнилые хрущевки вокруг. Не самое худшее место, чтобы умереть", — признался злоумышленник.

По информации Минздрава РФ, восемь человек погибли, 25 пострадали, 19 из них получили огнестрельные ранения.

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