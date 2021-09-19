В Санкт-Петербурге обстреляли школу с избирательными комиссиями

Школу, расположенную в Красногвардейском районе на севере Санкт-Петербурга, обстрелял неизвестный. В образовательном учреждении находились участковые избирательные комиссии (УИКи).

Как сообщает "Фонтанка", возле школы по ул. Корнея Чуковского полицейские нашли 30 металлических шариков. Сразу после окончания стрельбы они запустили проверку. Выяснилось, что в результате случившегося сильно пострадал фасад здания. Кроме того, повредились окна в четырёх классах.

Также неизвестный обстрелял автомобиль марки Skoda, который стоял на парковке рядом с образовательным учреждением. В этой же зоне обнаружили 17 металлических шариков.

По предварительным данным, люди не пострадали от действий злоумышленника.

Добавим, в образовательной организации располагаются 4 УИКа в рамках выборов в Государственную думу РФ. На процесс голосования обстрел не повлиял. Сотрудники Следственного комитета выехали на место происшествия. Сейчас они смотрят записи с камер видеонаблюдения и устанавливают личность подозреваемого.

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