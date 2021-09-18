Индийского хирурга обвинили в стерилизации 101 женщины за 8 часов

Индийский врач якобы провел 101 перевязку маточных труб женщинам из племени за восемь часов в штате Чхаттисгарх, нарушив правила федерального правительства, которые ограничивают врачей проводить 30 стерилизаций в день.

Национальная программа социального обеспечения семьи предусматривает, что медицинские работники могут проводить не более 30 стерилизаций в день. Операции по массовой стерилизации были проведены 26 августа отделом здравоохранения Чхаттисгарха и предположительно продолжались до 3:00 в общественном центре здоровья.

Как сообщает Hindustan Times, доктор Джибнус Экта стерилизовал женщин и во время них присутствовал медицинский работник, доктор Р.С. Сингх .

Высокопоставленный чиновник здравоохранения сообщил изаднию, что в результате бедным женщинам из общины, подвергшимся процедурам, был нанесен физический ущерб.

"Это факт, что была проведена 101 операция по стерилизации одним хирургом, работающим в Сургудже. К счастью, все женщины здоровы и здоровы, но, поскольку количество операций по стерилизации вышло за установленные правила, я приказываю провести расследование по этому поводу", - сказал чиновник.

Этот инцидент напоминает о 13 смертях в том же штате после попытки массовой стерилизации в 2014 году. Жители деревни сообщили, что 83 женщины детородного возраста были прооперированы всего за шесть часов одним врачом и его ассистентом. Ответственный врач ранее получал правительственную награду «за проведение рекордных 50 000 операций за свою карьеру». В конечном итоге он был арестован, но оправдан Высоким судом Чхаттисгарха по техническим причинам.

В 2016 году Верховный суд Индии постановил ликвидировать стерилизационные лагеря, «заявив, что бедных и представителей племени мужчин и женщин нельзя сводить к простой статистике в кампаниях по контролю над населением страны», - сообщал тогда The Hindu.