Взрыв произошел 18 сентября на борту самолета Boeing 777, выполнявшего рейс Пекин-Париж.
Самолет принадлежит авиакомпании Air France. Командир воздушного судна после происшествия решил вернуться в аэропорта вылета, в Пекин, сообащет Telegram-канал "Военный обозреватель".
По предварительным сведениям, никто из пассажиров и экипажа самолета не пострадал.
Согласно опубликованной изданием The Beijing Daily информации, взрыв произошел в задней части воздушного судна, после чего салон наполнился черным дымом.
Сообщается, что авиакомпания не прокомментировала данный инцидент, известно лишь, что пассажиров рейса доставят в Париж в скором времени.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко нелестно высказалась о политике Зеленского.