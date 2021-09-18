В самолете рейса Пекин-Париж произошел взрыв

Взрыв произошел 18 сентября на борту самолета Boeing 777, выполнявшего рейс Пекин-Париж.

Самолет принадлежит авиакомпании Air France. Командир воздушного судна после происшествия решил вернуться в аэропорта вылета, в Пекин, сообащет Telegram-канал "Военный обозреватель".

По предварительным сведениям, никто из пассажиров и экипажа самолета не пострадал.

Согласно опубликованной изданием The Beijing Daily информации, взрыв произошел в задней части воздушного судна, после чего салон наполнился черным дымом.

Сообщается, что авиакомпания не прокомментировала данный инцидент, известно лишь, что пассажиров рейса доставят в Париж в скором времени.

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