Четыре человека пострадали в результате взрыва в Кабуле

В столице Афганистана 18 сентября прогремели два взрыва, в результате которых пострадали четыре человека.

Происшествие произошло в Джелалабаде, в центре провинции Нангархар в Афганистане. Об этом сообщили местные жители в эфире афганского телевизионого канала Shamshad News.

По данным другого местного телеканала, TOLO News, произошел взрыв заминированного автомобиля. Взрывное устройство было закреплено на машине.

Первые данные о взрывах в Кабуле поступили около 9.00 мск. Сообщалось, что взрывы произошли в районе Даште-Барчи и области Ирфан Харгот 13 района.

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