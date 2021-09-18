В столице Афганистана 18 сентября прогремели два взрыва, в результате которых пострадали четыре человека.
Происшествие произошло в Джелалабаде, в центре провинции Нангархар в Афганистане. Об этом сообщили местные жители в эфире афганского телевизионого канала Shamshad News.
По данным другого местного телеканала, TOLO News, произошел взрыв заминированного автомобиля. Взрывное устройство было закреплено на машине.
Первые данные о взрывах в Кабуле поступили около 9.00 мск. Сообщалось, что взрывы произошли в районе Даште-Барчи и области Ирфан Харгот 13 района.
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