В столице Афганистана прогремели взрывы, есть пострадавшие

В городе Кабуле в Афганистане прогремели два взрыва. По оперативным данным, есть пострадавшие.

Согласно оперативной информации, взрывы произошли в двух районах Кабула. Первый взрыв произошел около района Даште-Барчи, другой — в области Ирфани Харрготи 13 района. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силах безопасности в Кабуле.

В результате первого взрыва некоторые жители получили ранения. Количество пострадавших и тяжесть полученных ранений не уточняется. При этом данные о пострадавших в результате второго взрыва не поступали.

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