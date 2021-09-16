Адвокат задержанного Франчетти: "Считаю это дело политическим, а не уголовным"

Ян Шварц, адвокат задержанного в Чехии россиянина Александра Франчетти, считает его дело политическим, а не уголовным.

Он сообщил, что знаком с содержанием всех обвинений, которые указаны в украинском ордере о задержании и выдаче Франчетти. Тем не менее Шварц не стал оглашать всех подробностей. По его словам, обвинения могут не принять для осуществления экстрадиции россиянина. Окончательное решение будет принято в суде.

"Я подал протест в Верховный суд на решение городского суда Праги, принятое 14 сентября, о помещении гражданина Российской Федерации Александра Франчетти в предварительное заключение", — приводит комментарий адвоката РИА Новости.

Напомним, в минувшее воскресенье стало известно о задержании Франчетти на основании документа, который направила украинская сторона.

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин требует назвать все законные обстоятельства ограничения свободы россиянина в Праге.

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