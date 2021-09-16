Впервые за 17 лет на Урале установили человека, который заболел столбняком. Пострадал пятилетний ребёнок из Свердловской области. Родители запретили прививать мальчика из-за идеологических причин.
В начале лета этого года ребёнок упал с велосипеда и через ссадину получил инфекцию. Мальчик попал в больницу только через две недели, поскольку родители не торопились советоваться с врачами. Он провёл в медицинском учреждении несколько месяцев. Ребёнка пришлось вводить в искусственную кому и подключать к аппарату ИВЛ.
По данным управления Роспотребнадзора по региону, специалисты спасли мальчика, однако у него остались нарушения нервной системы.
"На протяжении 17 лет среди населения Свердловской области не регистрировались случаи заболевания столбняком, что связано с высоким уровнем охвата прививками детей против этой инфекции, а также проведением ревакцинации у взрослых", — отметили представители ведомства.
По информации портала "Проболезни", при заражении этой инфекцией у человека появляются следующие основные симптомы:
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