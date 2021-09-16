Подозреваемого в нападении на райотдел полиции разыскивают правоохранители в Воронежской области.
Как сообщили в региональном управлении МВД, инцидент произошёл утром 16 сентября в городе Лиски. Около 5.30 в районный отдел полиции проник неизвестный, ранил полицейского и скрылся на автомобиле.
В настоящее правоохранители принимают меры для задержания нападавшего.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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