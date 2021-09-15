Россияне оказались заложниками в Непале

Туристка Анна пожаловалась, что она и еще 20 россиян не могут покинуть Непал. Туристы прибыли в страну накануне пандемии коронавируса. Позже инфекция добралась до Южной Азии, Непал ввел локдаун и прекратил международное авиасообщение.

По словам Анны, до 17 августа 2020 года в Непале россиянам бесплатно продлевали визы. После этого непальские власти обязали туристов платить по 3 доллара в день за продление. Люди, которые не внесли оплату, должны платить штраф в размере 5 долларов в сутки.

"У каждого из нас за год накопилось по 3 тысячи долларов и более долга. Пока мы его не погасим, нас не посадят на авиарейс", — рассказала Анна.

Заведующий отделом консульства РФ в Непале Михаил Сковородников рассказал, что в России знают о проблеме туристов. Он сообщил, что с гражданами поддерживается связь.

По словам дипломата, посольство РФ просило Непал рассмотреть ситуацию с российскими туристами, как гуманитарную и позволить покинуть страну без штрафных санкций. Однако МИД и МВД Непала не стали создавать исключений для туристов из России.

В Росавиции сообщили, что россияне добирались в Непал транзитом иностранными авиакомпаниями и проигнорировали предупреждение воздержаться от поездки.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин рассказал, что туристического сообщения между Россией и Непалом нет. Об этом он рассказал Москве 24.

Директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова рассказала, что есть понятие самостоятельного туриста. Он объяснила, что человек, принявший решение организовать свой отдых самостоятельно несет личную ответственность в случае ЧП.

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