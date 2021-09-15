Дезинсектор, из-за которого могли умереть москвички, не признал вину

Дезинсектор "Магнита", подозреваемый в причастности к гибели двух москвичек от отравления, не считает себя причиной трагедии. Об этом сообщил адвокат Андрей Сергеев.

По словам адвоката Антона Котова, специалисты пока не сказали точную причину смерти москвичек, которые съели арбуз. Кроме того, эксперты не предоставили информацию об отравляющем веществе. В документах сказано, что у жертв есть только признаки отравления. Юрист Андрей Сергеев добавил:

"Мы будем просить суд отказать следствию либо избрать Котову более мягкую меру пресечения".

По данным "Интерфакса", следователи запросили для предполагаемого преступника заключение под стражу. Пресненский суд решит этот вопрос 15 сентября.

Напомним, что в четверг, девятого сентября, в Москве девочку и её маму с бабушкой госпитализировали из-за тяжёлого отравления. Пенсионерка и школьница погибли. Невредимым остался её отец, который не стал есть арбуз из "Магнита".

Пока основная версия следствия — отравление средством против насекомых. Если Антона Котова признают виновным, ему могут дать до 10 лет лишения свободы.

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