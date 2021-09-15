Полицейские Бурятии получили сроки за пытки подростка

Районный суд Улан-Удэ вынес приговор трем полицейским за применение насилия в отношении несовершеннолетних. Правоохранители получили реальные сроки и лишились права занимать должность в полиции.

Пресс-служба республиканского СК заявила, что полицейских признали виновными в связи с применением недозволенных методов дознания.

4 июля прошлого года сотрудники полиции задержали 17-летнего подростка. В отделении полиции они применили к юноше незаконные методы дознания и причинили телесные повреждения.

В региональном главке МВД рассказали, что юношу задержали по подозрению в краже. Увидев полицейских, он испугался и выпрыгнул из окна второго этажа. Позже выяснилось, что он не был причастен к случившемуся и его отпустили.

Вечером того же дня юноша попал в больницу. По его словам, его избили полицейские. Была проведена проверка, в результате которой сотрудники правоохранительных органов были отстранены.

Сестра пострадавшего рассказала подробности инцидента. Она отметила, что ее брат находился в квартире знакомого, который пришел домой без ключа. На место приехали полицейские и начали стучаться в дверь.

Юноша подошел к окну и предложил спуститься. В итоге он вылез через окно со второго этажа к полицейским.

После этого правоохранители задержали юношу и доставили в отдел, где его начали допрашивать.

"Может, ты что-нибудь вспомнишь, какое-нибудь преступление, и тогда мы прекратим все это". Насколько я поняла из его показаний, это так было", — рассказала сестра юноши Телеканалу "360".

Когда юношу отпустили, он вернулся домой в слезах. После этого 17-летнего подростка госпитализировали.

Сестра пострадавшего юноши позвонила в полицию с жалобой. Однако сотрудники полиции посмеялись над ней, заявив, что девушка не в себе. После этого она позвонила на горячую линию и ее вызвали в Следственный комитет.

В итоге дело дошло до суда. Сестра пострадавшего юноши заявила, что довольна приговором.

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