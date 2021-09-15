Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК по Московской области Александру Старикову выяснить дополнительную информацию по установлению причин из-за которых возник конфликт в поселке Бужаниново.
Бастрыкин поручил:
Также глава ведомства поручил проверить сведения о возможных нарушениях трудовых прав жителей поселка, поскольку мигранты могли получать преимущество в трудоустройстве.
Бастрыкин поручил руководителю регионального подразделения доложить о результатах проверки и встречи с гражданами.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Звезда "Аншлага" Елена Воробей поделилась с подписчиками неожиданной новостью. Юмористка объявила, что стала бабушкой. Эта новость удивила фолловеров, так как единственной дочке артистки — всего восемнадцать лет.