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Председатель СК РФ поручил предоставить доклад о причинах конфликта в Бужаниново

Происшествия

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК по Московской области Александру Старикову выяснить дополнительную информацию по установлению причин из-за которых возник конфликт в поселке Бужаниново.

Бастрыкин поручил:

  • установить и проверить собственника общежития в Бужаниново;
  • выяснить условия проживания мигрантов;
  • установить роль местных властей в конфликте;
  • и проверить условия для дальнейшей трудовой занятости иностранных граждан.

Также глава ведомства поручил проверить сведения о возможных нарушениях трудовых прав жителей поселка, поскольку мигранты могли получать преимущество в трудоустройстве.

Бастрыкин поручил руководителю регионального подразделения доложить о результатах проверки и встречи с гражданами.

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Кадры с места происшествия в поселке Бужаниново
Автор: Владан Джурич
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