Председатель СК РФ поручил предоставить доклад о причинах конфликта в Бужаниново

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК по Московской области Александру Старикову выяснить дополнительную информацию по установлению причин из-за которых возник конфликт в поселке Бужаниново.

Бастрыкин поручил:

установить и проверить собственника общежития в Бужаниново;

выяснить условия проживания мигрантов;

установить роль местных властей в конфликте;

и проверить условия для дальнейшей трудовой занятости иностранных граждан.

Также глава ведомства поручил проверить сведения о возможных нарушениях трудовых прав жителей поселка, поскольку мигранты могли получать преимущество в трудоустройстве.

Бастрыкин поручил руководителю регионального подразделения доложить о результатах проверки и встречи с гражданами.

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